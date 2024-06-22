İsrail yine mülteci kampı vurdu: Çok sayıda ölü var!

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırılarında onlarca ölü olduğunu duyurdu.

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İsrail yine mülteci kampı vurdu: Çok sayıda ölü var!

İsrail ordusu Gazze’de Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırı düzenledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Şati Mülteci Kampı'nda 24 ve Tuffah Mahallesi'nde 18 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait 7 evin doğrudan hedef alınarak bombalandığını, toplam 20 evin de saldırılardan büyük zarar gördüğünü aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtti.

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