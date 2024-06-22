Dört kardeş yangında hayatını kaybetti

Meksika'nın Reynosa kentinde baba Eliseo Torres Salce bir görev nedeniyle şehir dışındaydı ve anne Sarai Santiago Garcia 4 çocuğunu evde yalnız başına bırakarak pizza almaya gitmişti. Evden dumanların yükselmesi üzerine durumu fark eden komşular polise haber verdi. Polisin gelmesini bekledikleri sırada komşular çekiç ve balyoz kullanarak duvarda delik açmayı başarınca 4 kardeşi birbirlerine sarılmış halde buldu.

Yangında 2 yaşındaki Victoria Sarai Torres Santiago, 4 yaşındaki Josue Eliseo Torres Santiago, 8 yaşındaki Yamilet Zamora Santiago ve 11 yaşındaki Josira Ariadne Zamora Santiago hayatını kaybetti.

Çocukların mobilyaların yollarını kapatması nedeniyle evden kaçamadıkları sanılıyor. Mahalleden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu acil servise bildirdi. Sağlık görevlileri dakikalar sonra olay yerine geldi ve kardeşleri hayata döndürmeyi başaramadı.