Hastanede korkunç olay! Serumları musluk suyuyla değiştirdi: Çok sayıda hasta öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield hastaların serumlarını çalarak yerine musluk suyu koydu. Hastaların çoğunda ciddi enfeksiyonlar gelişti ve 16'sı öldü.

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Hastanede korkunç olay! Serumları musluk suyuyla değiştirdi: Çok sayıda hasta öldü

Mynet'te yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield, hastaların serumlarını steril olmayan musluk suyuyla değiştirerek hastalara zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı. Medford Polis Departmanına göre hastalar zaten savunmasız durumdaydı ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlardı.

44 hastanın serumunu değiştirdiği ifade edilen Schofield'in 16 hastanın ölümüne neden olduğu iddia edildi. The Oregonian/OregonLive'ın haberine göre Schofield, Cuma günü suçunu kabul etmedi ve şu anda 4 milyon dolarlık kefaletle tutuluyor.

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