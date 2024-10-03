İsrail Üç BM Okuluna Saldırdı: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail son iki günde Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 3 BM okuluna saldırı düzenledi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, saldırılarda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail’in saldırılarının altında olan Gazze Şeridi’nde son iki günde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 3 okula saldırdı. Düzenlenen saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lazzarini, İsrail ordusunun son 2 günde Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait 3 okula saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırılarda en az 21 kişinin öldüğünü aktaran Lazzarini, hedef alınan okullarda 20 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığını vurguladı. Lazzarini ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana UNRWA'ya ait 140'tan fazla okulu hedef aldığını kaydetti.
İsrail ordusu, Gazze'de sık sık çeşitli iddialarla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.
Kaynak: AA