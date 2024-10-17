İsrail Şimdi de Suriye'yi Vurdu! Liman Kenti Yanıyor

Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılarını sürdüren İsrail, son bir aydır da Lübnan'ı bombardımana tutuyor. Saldırılarıyla Orta Doğu'da büyük bir kriz neden olan İsrail, şimdi de Suriye’yi hedef aldı.

Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail, liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı bildirildi.

İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu aktardı.

Kaynak: İHA