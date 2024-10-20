İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır'

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın Güney sınırında konuşlandırılan İsrail Ordusu'na ait 98. Tümen komuta kademesini ziyaret ederek burada durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Gallant savaşın bir sonraki aşamasına geçilmesi için çağrıda bulundu.

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İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır'

İsrail medyasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırında bulunan 98. Tümende durum değerlendirmesi yaptı.

İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır' - Resim : 1

Gallant, 98. Tümen ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin şu ana kadar kaydettiği ilerlemeyi gözden geçirdi. Gallant savaşın bir sonraki aşamasına geçilmesi için çağrıda bulundu.

İsrail Savunma Bakanından Savaş İçin Yeni Talimat: 'İsrail Bir Sonraki Aşamasına Geçmeye Hazır' - Resim : 2

Gallant, "Aslında düşmanı tüm temas noktalarında yenme aşamasındayız. Şimdi tünelleri ve mühimmat depolarını imha etme, Hizbullah'ı etkisiz hale getirme sürecine geçiyoruz. Görevi tamamlamaya yaklaşıyoruz, ancak yapılacak daha çok iş var. İsrail Savunma Kuvvetleri daha fazla görev için hazırlık yapıyor. Aynı zamanda bu operasyon düzgün bir şekilde sürdürülüyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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