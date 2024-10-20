İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Asker Öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Asker Öldü

İsrail'in, düzenlediği hava saldırısında Lübnan ordusundan 3 asker hayatını kaybetti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinin Bint Cubayl ilçesindeki bir askeri araca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın Ayn Ebel - Hanin yolunda vurulduğu ve 3 askerin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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