İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Asker Öldü
İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri yaşamını yitirdi.
İsrail'in, düzenlediği hava saldırısında Lübnan ordusundan 3 asker hayatını kaybetti.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinin Bint Cubayl ilçesindeki bir askeri araca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın Ayn Ebel - Hanin yolunda vurulduğu ve 3 askerin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA