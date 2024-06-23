İsrail Savunma Bakanı ABD’de: Gündem Lübnan ve Gazze

Gazze saldırılarıyla tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail’in Hizbullah ile arasındaki gerilim tırmanıyor. Yeni bir savaş endişeleri artarken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün Washington’a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Görüşmenin gündeminde ise Lübnan ve Gazze var.

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İsrail Savunma Bakanı ABD’de: Gündem Lübnan ve Gazze

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ABD’nin üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin savaşın geleceği açısından kiritik önemde olduğunu söyledi.

Gazze’de devam eden savaş ve Hizbullah’la artan gerilim durumunun görüşüleceği ziyaretten hemen önce Hizbullah, İsrail’in Haifa Limanı'nda stratejik öneme sahip noktalarını hedef aldığı bir drone görüntüsü paylaştı. Hizbullah ve İsrail bu hafta karşılıklı ‘savaşa hazır olma’ yönündeki mesajları bu hafta savaşın Lübnan’a sıçrama üzerine tartışmaları güçlendirdi.

Görüşme Biden yönetimi ve İsrail arasında silah tedariki üzerine gerginlik yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu, bu hafta ABD’nin İsrail’e silah gönderimini geciktirdiğini söylemesi ikili ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.

ABD hükümeti, sivillerin yerleşim bölgelerinde kullanılması endişesiyle mayıs ayında İsrail’e ağır silahların gönderimini askıya almıştı. Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yalnızca "2 bin librelik bombaların" gönderiminin gözden geçirildiği, geri kalan diğer bütün silahların normal bir şekilde gönderildiğini ifade etti.

BİDEN YÖNETİMİ NETENYAHU ZİYARETİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

ABD merkezli Politico, cumartesi günü yayınladığı haberde mevcut ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu’nun 24 Temmuz’da Washington’da ABD Kongresi'ne hitap edeceği ziyaretten endişe duyduğunu iddia etti.

Beyaz Saray’ın, Netanyahu'nun, ABD’de seçimler yaklaşırken Başkan Biden'ın Gazze'de İsrail'in eylemlerine verdiği desteği eleştirebileceğinden korktuğu söyleniyor. Bu eleştirilerin seçim kampanyasında Biden’ı sıkıştırabileceğinden endişe duyuluyor. Netanyahu'nun ABD'nin askeri yardımı geciktirdiği yönündeki açıklamaları bu endişeleri artırdı.

Politico’ya göre Biden'ın ekibi, Netanyahu'nun savaşı siyasi kazanç için uzattığından ve eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğinden şüpheleniyor.

Biden yönetimi, Netanyahu'nun iddialarının ardından İsrail ile yapılacak üst düzey bir toplantıyı erteledi ve bu durum ilişkileri daha da zorlaştırdı. Bu sorunlara rağmen, Netanyahu'nun Washington'a geldiğinde Biden ile görüşmesi için bir davetin uzatılması bekleniyor, böylece önemli bir diplomatik gaf önlenmiş olacak.

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Kaynak: ANKA

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