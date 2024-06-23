İsviçre’de toprak kayması: 3 kişi kayıp

İsviçre’nin Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü şiddetli yağış ve eriyen karlar toprak kaymasına neden oldu. Meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsviçre’de toprak kayması: 3 kişi kayıp

İsviçre’nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karlar heyelana sebep oldu. Heyelanda arama çalışmaları sürüyor. Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında kurtarma operasyonunu yöneten İsviçre polisinden William Kloter, toprak altında kalan 1 kadının sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

İsviçre’de toprak kayması: 3 kişi kayıp - Resim : 1Kloter, 3 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Çalışmaların ekiplerin yanı sıra kepçe ve özel eğitimli köpekler ile yapıldığını aktaran Kloter, kayıpları canlı olarak bulmayı umduklarını ifade etti.

İsviçre’de toprak kayması: 3 kişi kayıp - Resim : 2
İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd felaketin ardından yaptığı açıklamada, şiddetli hava şartlarının yol açtığı hasarın boyutları karşısında şoke olduğunu belirtti. Amherd, “Düşüncelerim bu durumdan etkilenenlerle birlikte. Acil durum personeline bu zor durumda yorulmak bilmeden gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyorum” dedi.

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Kaynak: İHA

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