İsrail saldırısında Anadolu Ajansı kameramanının ailesi öldü
İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybetti, eşi, 1 çocuğu, annesi ve babası yaralandı. Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, İsrail’in Gazze’ye yönelik sivilleri de hedef alan saldırılarıyla devam ediyor.
AA KAMERAMANININ AİLESİ ÖLDÜ
İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.
Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.
Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.
Kaynak: AA