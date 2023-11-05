Almanya'da Türk baba silahla havalimanına geldi, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

Hamburg Havalimanı’nda 35 yaşındaki bir Türk vatandaşının, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldığı belirtildi. Çocuğunu Türkiye'ye getirmek isteyen babayı polis ikna etmeye çalışıyor.

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Almanya'da Türk baba silahla havalimanına geldi, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

Almanya'da 35 yaşındaki bir Türk vatandaşı, velayet tartışmasının ardından 4 yaşındaki çocuğunu Türkiye'ye getirmek istedi. Baba aprona araçla dalarak etrafa ateş açtı. Polisin müzakere ekibi olay yerinde.

Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin, dün yerel saatle 20:00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini açıkladı.

Zanlının silahıyla havaya 2 kez ateş ettiğini ve 2 molotof kokteyli fırlattığını belirten Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.

"VELAYET ANLAŞMAZLIĞI"

Hamburg polisinden yapılan açıklamaya göre araçta 1’i çocuk 2 kişi bulunuyor. Olayın velayet anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken bunun bir rehin alma olayı olduğu kaydedildi.

Açıklamada polisin müzakere grubunun gece boyuna araçtakilerle temasta olduğu aktarıldı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Hamburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da havalimanın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtilerek, yolcuların havalimanına gelmemesi istendi.

Bild gazetesinin haberine göre 4 yaşındaki kızını rehin alan 35 yaşında baba Türkiye'ye gitmek istiyor.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan baba, aracıyla Hamburg Havalimanı'na gelmeden önce anne, polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdi.

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