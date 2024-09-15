İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kızılay ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir grup vatandaşı roket saldırısıyla hedef alması sonucu 2 Filistinlinin cesedini El-Ehli Baptist Hastanesine nakletti.

Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın El-Hasayine bölgesinde İsrail ordusunun su taşıyan bir aracı hedef alması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli ölmüş, 95 bin 337 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA