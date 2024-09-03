İsrail Ordusu'nda Üst Düzey İstifa

İsrail Ordusu'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Tamir Yadai'nin istifa ettiği bildirildi. Yadai'nin istifa nedeni belli olurken, yerine kimin geçeceği bilinmiyor.

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İsrail Ordusu'nda Üst Düzey İstifa

İsrail basınının duyurduğu habere göre, İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai görevinden istifa etti. İsrail Ordu Radyosu, istifanın "kişisel nedenlerle" gerçekleştiğini öne sürdü.

Yadai'nin istifa ettiği ve istifasının Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı bildirildi. Son 3 yıldır kara kuvvetleri komutanlığı görevini yürüten Komutanın yerine kimin geleceği ise henüz belirlenmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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