Gazze'deki Çocuk Felci Aşısı Kampanyası: 160 Bine Yakın Çocuk Aşılandı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine, Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi olarak ara verileceğini duyurmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM NE?

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik aşı kampanyasına halkın rağbet ettiği ifade edildi.

Kampanyanın ikinci gününde Gazze'nin orta kesiminde 158 bin 992 çocuğun aşılandığı aktarıldı.

12 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, merkez kentlerde aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra, Han Yunus (güney), ardından Gazze kenti ve kuzey kentlerinde devam edip 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA