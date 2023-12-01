İsrail, 'insani ara'nın ardından saldırılara başladı: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından Gazze'ye hava saldırılarına başladı. Saldırılarda, 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, 'insani ara'nın ardından saldırılara başladı: 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani aranın bitmesinin ardından 2 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 14'e çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

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Kaynak: AA

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