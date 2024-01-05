İsrail ordusu, 7 Ekim'de yaşananları soruşturmaya karar verdi

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.

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İsrail ordusu, 7 Ekim'de yaşananları soruşturmaya karar verdi

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.

Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

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