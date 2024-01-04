Tepkiler sonuç verdi: Milei'nin 'reform'u askıya alındı

Arjantin'de mahkeme, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin "çalışma reformu" yasa tasarısını geçici olarak askıya aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, çalışma reformu yasa tasarısı paketi, Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) talebi üzerine Arjantin Ulusal Çalışma Mahkemesi tarafından geçici olarak durduruldu.

Milei hükümetince çıkarılan ve "gereklilik ve aciliyet" kararnamesi olarak da bilinen çalışma reformu, emeklilik katkı payında azalma, tazminat ve işçi çıkarılmasından kaynaklı para cezalarında indirimin yanı sıra işçileri doğrudan etkileyen birçok kararı beraberinde getiriyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkede geniş çaplı protestolara yol açan kararnameye karşı CGT, 24 Ocak'ta hükümeti protesto için bir günlük grev yapacaklarını ve Ulusal Kongre önünde toplanacaklarını duyurmuştu.