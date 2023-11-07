İsrail, Lübnan sınırını hedef aldı

İsrail Ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu grubun tank saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan tarafında "tehdidi önlemek amacıyla" Hizbullah'a ait bir noktayı da vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Hizbullah Lideri Nasrallah, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Bizim savaş ilan edeceğimizi düşünüyorlar, biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız" demiş, ayrıca "Lübnan'a karşı önleyici bir operasyon gerçekleştirirse tarihinin en büyük hatasını yapmış olur" diyerek İsrail'i uyarmıştı.

Kaynak: AA