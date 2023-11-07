İsrail, Lübnan sınırını hedef aldı

Hizbullah Lideri Nasrallah'ın açıklamalarının ardından İsrail Ordusu, Lübnan sınırında bir grubu hedef aldığını duyurdu.

İsrail, Lübnan sınırını hedef aldı

İsrail Ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu grubun tank saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan tarafında "tehdidi önlemek amacıyla" Hizbullah'a ait bir noktayı da vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Hizbullah Lideri Nasrallah, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Bizim savaş ilan edeceğimizi düşünüyorlar, biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız" demiş, ayrıca "Lübnan'a karşı önleyici bir operasyon gerçekleştirirse tarihinin en büyük hatasını yapmış olur" diyerek İsrail'i uyarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Lübnan İsrail Hizbullah Gazze
Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü
Seyirciler gelen final haberiyle yıkıldı! TRT’den bir final kararı daha geldi Seyirciler gelen final haberiyle yıkıldı! TRT’den bir final kararı daha geldi
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın asistanı hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı