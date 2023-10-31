İsrail, Hamas yöneticisinin Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

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İsrail, Hamas yöneticisinin Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 24. gün geride kaldı.

Savaşın şiddeti ve can kayıpları giderek artarken İsrail, geçtiğimiz günlerde kara harekatına başlamıştı.

Şihab Haber Ajansına göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan İsrail askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.

Kaynak: AA

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