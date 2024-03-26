İsrail Hamas lideri Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Hamas liderinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 2 hafta önce Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir tünele düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın "üç numarası" diye isimlendirdiği Mervan İsa'yı öldürdü. Mervan İsa'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olduğu aktarıldı.

Aynı saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden Gazi Ebu Tamaa'nın da yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Hamas'tan söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, yaklaşık iki hafta önce güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Mervan İsa'nın Gazze'de vurulduğuna ilişkin iddiaları ortaya atmış ancak öldürüldüğünün teyit edilemediğini bildirmişti.