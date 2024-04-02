İsrail, Gazze'de yemek dağıtan uluslararası yardım kuruluşunu vurdu: 4 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze'de yemek dağıtan uluslararası yardım kuruluşunu vurdu: 4 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

BEYAZ SARAY, İSRAİL'İN WCK SALDIRISINI KINADI

Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail'i hızlıca olayı soruşturması konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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