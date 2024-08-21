İsrail, Gazze'de BM'ye Ait Okulu Vurdu: 2 Ölü, 15 Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde kanlı saldırıları 320 gündür devam ederken, İsrail ordusu, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu.

Gazze Şehri'nin batısında yer alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait Salah al-Din Okulu'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, okula düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, Hamas’ın okulda komuta merkezi olduğunu iddia etti.

Kaynak: İHA