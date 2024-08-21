2001’den Bu Yana İlk! İran’da Kabine Güvenoyu Aldı

İran'da geçtiğimiz ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesi meclisten güvenoyu aldı. İran meclisi, 2001 yılından bu yana ilk kez hükümette yer alacak tüm bakanlara güvenoyu vermiş oldu.

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2001’den Bu Yana İlk! İran’da Kabine Güvenoyu Aldı

İran'da geçtiğimiz ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sunduğu hükümet meclisten güvenoyu aldı. İran İslami Şura Meclisi, 5 günlük incelemenin ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 isimden oluşan kabinesinin tümüne güvenoyu verdi. İran'da 2001 yılından buyana ilk kez hükümette yer alacak bakanların tümüne meclis güvenoyu vermiş oldu.

Meclisin güvenoyu verdiği isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı olurken, İçişleri Bakanlığı görevinde eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri Tuğgeneral İskender Mumini yer aldı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminden 3 bakanın yer aldığı kabinede dikkat çeken diğer isimler ise İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, Savunma Bakanı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade ve Ekonomi Bakanı eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti oldu.

'KABİNEDE FARKLI SESLERE YER VERMEYE ÇALIŞTIK'

Güvenoyu oylaması öncesinde mecliste konuşan Pezeşkiyan, kabinede yer alan 19 ismi daha önce İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e sunduğunu ve istişare ettiğini belirterek, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere önemli bakanlar için Hamaney'den onay aldığını söyledi. 14'üncü dönem hükümetini "ulusal birlik" hükümeti olarak adlandıran Pezeşkiyan kabinesi için Meclisten eksiksiz oy istediğini belirterek, "Bugün ülke olarak ihtiyacımız olan şey birlik ve uyumdur. Kabinede farklı seslere yer vermeye çalıştık. Birbirimizle kavga etmek yerine işbirliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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