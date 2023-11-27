İsrail basını: Netanyahu parti içinde kendisine darbe yapılmasından endişe ediyor

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyuyor. Netanyahu'nun nabız yoklamak için Likud milletvekilleriyle görüştüğü öne sürüldü.

İsrail basını: Netanyahu parti içinde kendisine darbe yapılmasından endişe ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi. Bu arada partide Netanyahu sonrasına ilişkin gizli tartışmaların yürütüldüğü öne sürüldü.

İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisi'nden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik İsrail Binyamin Netanyahu
Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu
İngiltere'de ilk kez bir kişide domuz gribinin A(H1N2)v türü görüldü İngiltere'de ilk kez bir kişide domuz gribinin A(H1N2)v türü görüldü
Gazze'de ateşkes iki gün daha uzatıldı Gazze'de ateşkes iki gün daha uzatıldı
Resimdeki bozuk parayı 12 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş Resimdeki bozuk parayı 12 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış! Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Nez Demir'in eski eniştesi tüm bildiklerini anlattı! Rüşvet, naylon fatura, vergi kaçakçılığı... Nez Demir'in eski eniştesi tüm bildiklerini anlattı!
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemelerinde yeni gelişme