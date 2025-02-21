İsrail Askerleri Gazze'de Bir Kadını Ateş Ederek Öldürdü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki sivillere ateş açtı. Bu saldırının sonucunda Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Askerleri Gazze'de Bir Kadını Ateş Ederek Öldürdü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ateş açtı. Refah kentinin Cineyne Mahallesi'nde açılan ateş sonucu Hana Tevfik el-Guti isimli kadının yaşamını yitirdiği aktarılırken, İsrail askerlerinin kuzeydeki Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi ile bazı noktalarda da makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu birçok kişinin öldüğü veya yaralandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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