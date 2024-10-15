İsrail, 15 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı! Aralarında 20 Yıl Hapis Yatan Bir Kişi de Var

İsrail, aralarında 20 yıldır hapis yatan bir kişinin de bulunduğu en az 15 Filistinli esiri serbest bıraktı. Filistin Esirler Cemiyeti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci (İsrail), idari tutuklulardan ve aralarında 20 yıl hapis yatan bir Filistinlinin de bulunduğu en az 15 esiri salıverdi" denildi.

İsrail, 15 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı! Aralarında 20 Yıl Hapis Yatan Bir Kişi de Var

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, farklı cezaevlerinde cezalarını tamamlayan, idari tutuklulardan ve aralarında 20 yıl hapis yatan Nablus kentinden bir Filistinlinin de bulunduğu en az 15 esiri salıverdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esirlerin çoğunluğunun sağlık sorunları nedeniyle özgürlüğüne kavuştuğu aktarıldı. Açıklamada, 7 ay önce Şuafat Mülteci Kampı'nda gözaltına alınan 15 yaşındaki İyad Eşref'in de "uyuz hastalığı" sebebiyle bu sabah şartlı tahliye edildiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, Eşref'i ev hapsi ve elektronik kelepçe cezası ve ailesi ile birlikte kalmaması şartlarıyla hapisten çıkardığını kaydetti. Açıklamada, İsrail'in, mağdurları arasında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu uyuz hastalığını, tedavisini geciktirerek esirlere eziyet etmek ve işkence aracı olarak kullandığına işaret edildi.

CAN KAYBI 11 BİN 300'Ü GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 300'ü geçti.

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Kaynak: AA

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