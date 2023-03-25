İspanya’daki orman yangını büyüyerek devam ediyor!

İspanya’nın doğusundaki Valencia şehrinin kırsal kesiminde çıkan orman yangını, 4 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.

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İspanya'da yılın ilk büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Ülkenin doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyünde iki gün önce başlayan yangında 20 uçak ve helikopter ile 500'den fazla itfaiyeci, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için mücadele veriyor.

Yangında şu ana kadar 4 bin hektardan fazla alan kül olurken, 8 köy ve kasabada yaşayan bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

ÜÇ YILDIR KURAKLIK YAŞANIYOR

Üç yıldır ortalamanın altında yağış görülen İspanya’da uzun süredir kuraklık yaşanıyor. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine (EFFIS) göre geçtiğimiz yıl ülkede 493 yangın çıkarken, 307 bin hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Orman yangınları
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