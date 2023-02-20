İşgalin yıl dönümü yaklaşırken Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, işgalin yıldönümü yaklaşırken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya geldi

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İşgalin yıl dönümü yaklaşırken Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

GERÇEK GÜNDEM - ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir araya geldi.

Biden, Kiev'de "Putin yaklaşık bir sene önce işgali başlattığında Ukrayna'nın zayıf, Batı'nın bölünmüş olduğunu düşündü. Bizden daha fazla dayanabileceğini düşündü. Ama tamamen yanılmıştı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Biden, şehrin merkezinde yer alan St Michael's Katedrali'ni ziyaret etti. İkili katedralden çıkış yaparken kentte hava saldırısı sirenlerinin çalması dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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