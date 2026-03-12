İran'ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'den İlk Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram kanalında, ulusa sesleniş konuşması paylaşıldı. Ses kaydı olarak aktarılan açıklamada Hamaney, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edileceğini söyledi.

Hamaney, paylaşılan ses kaydında İran halkına birlik çağrısında bulundu ve ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırıların intikamının alınacağını belirtti.

Hamaney, yaptığı ilk açıklamada "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırıya uğradık ve karşılık vermek zorunda kaldık. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine "ABD üslerinin kapatın" çağrısında bulundu.

Hamaney açıklamasında şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Düşmanların zayıf olduğu tüm alanlarda harekete geçilmelidir. Sevgili savaşçı kardeşlerim! Halkın iradesi, etkili ve cezalandırıcı bir savunmayı sürdürmektir. Düşmanın çok az deneyimi olduğu ve ciddi şekilde savunmasız kalacağı ek cepheler açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır ve savaş durumu devam ederse, ulusal çıkarlar doğrultusunda bu cepheler harekete geçirilecektir."

Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in ölümünün ardından 8 Mart günü İran'ın yeni dini lideri olarak seçilmişti.

Sesli mesajdan önce bildirilen duyuruda, "Devrimin yüce lideri Mücteba Hamaney'in ilk mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacak" ifadeleri yer almıştı.

