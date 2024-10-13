İran'dan ABD'ye 'İsrail' Tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin balistik füzeleri engellemek için kullandığı THAAD olarak bilinen Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemleri için İsrail'e asker konuşlandıracağına dair iddialara ilişkin konuştu.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, İsrail'e rekor miktarda silah teslim ediyor. Şimdi de askerlerinin hayatlarını tehlikeye atıyor ve onları füze sistemlerini işletmek için İsrail'de konuşlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede topyekun bir savaşın çıkmaması için son günlerde büyük çaba sarf ettiklerini belirten İranlı Bakan, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını da açıkça söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA