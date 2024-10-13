İran'da Sahte İçkiden 48 Kişi Öldü

İran'ın 4 eyaletinde metil alkol tüketiminden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle 48 hayatını kaybetti.

İran'da Sahte İçkiden 48 Kişi Öldü

İran Hemşehri gazetesinin haberine göre, son iki haftada Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlendi.

Bu 4 eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılan kişilerden 48'i öldü, bir kısmı da görme yetisini tamamen kaybetti.

Buna göre, Mazenderan'da 21, Gilan'da 15, Hemedan'da 11 ve Zencan'da 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sahte içki üretip satan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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