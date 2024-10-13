Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 227'ye Yükseldi

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne 7bir yıldır düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye çıktı.

Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 227'ye Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının da 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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