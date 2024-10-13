Filistinli Tutuklu İsrail Hastanesinde Öldü

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunan evli ve üç çocuk babası 37 yaşındaki Musa'nın tedavi gördüğü Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şeker hastası olan Musa'nın kaldığı Ramon cezaevinden hastaneye nakledildiği ancak ölüm nedeni hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İsrail zulmü ve suçları karşısında tarihi bir acziyet gösteren uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi istenen açıklamada, "İsrail'in Filistinli tutukluları açlık ve işkenceye maruz bırakması ve tıbbi ihmali, 7 Ekim 2023'ten sonra hayatını kaybeden 40 Filistinli tutuklunun ölüm nedenlerinin başında geliyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 100'ü geçtiği belirtiliyor.

Kaynak: AA