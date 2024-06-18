İran’da hastanede yangın: 9 ölü

İran’ın Gilan eyaletinde bulunan bir hastanede çıkan yangında 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İran’da hastanede yangın: 9 ölü

İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki Gaem adlı özel bir hastanede yerel saatle 01.15

sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve yardım ekibi gönderilirken yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü.

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Muhammed Tagi Aşubi yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangının meydana geldiği esnada 250 yataklı hastanede 142 hasta bulunuyordu ve 33 hasta yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Ne yazık ki yangın sonucu 9 hasta hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı” dedi.

118 hastanın çevre hastanelere nakledildiğini belirten Aşubi, hastaların tedavilerinin nakledildikleri hastanelerde aksamadan devam ettiğini söyledi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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