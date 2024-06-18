Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı sahneden düştü!

Fantastik eserlerin en büyükleri arasında gösterilen Yüzüklerin Efendisi’nde Gandalf karakterini canlandıran İngiliz aktör Sir Ian McKellen rol aldığı bir oyunda dövüş sahnesinde dengesini kaybederek sahneden düştü.

85 yaşındaki aktör, Londra’daki Noël Coward Tiyatrosu’nda sergilenen 'Player Kings”'adlı oyunun gösterimi sırasında düşünce hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, McKellen’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, gelecek Çarşamba sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi.