İran'da gösterilere katılanlara 'etkin pişmanlık' hakkı gündemde

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Ejei, son gösterilerde gözaltına alınanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Gösterilerin yol açtığı güvenlik sorunlarının sona erdiğini ve olaylardaki elebaşıların yakalandığını dile getiren Ejei, "kandırılmış gençlerin" bunlardan ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Ejei, "Son olaylarda bir cahillik yapıp şeytana uyan, daha sonra hatasını anlayıp pişmanlığını ikrar eden ve düşmanın oyunlarını fark eden kişilerin, devrimin yıldönümü günlerinde topluma ve normal yaşamlarına dönmelerini sağlayacak zemini hazırlamalıyız." dedi.

İran'da 1979'daki devrimle ilgili kutlamalar, Ayetullah Humeyni'nin sürgünde bulunduğu Paris'ten Tahran'a döndüğü 1 Şubat'la, İran ordusunun silah bıraktığı 11 Şubat arasında yapılıyor.

Ülkede zaman zaman dini ve milli günler münasebetiyle bazı tutuklular serbest bırakılıyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülkede genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem