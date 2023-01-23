Brezilya ve Arjantin'den tüm Latin Amerika ülkelerine ortak para birimi için zirve daveti

GERÇEK GÜNDEM - Güney Amerika'nın iki büyük ülkesi Brezilya ve Arjantin'in bu hafta ortak bir para birimi için hazırlıklara başladıklarını ilan etmesi bekleniyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Brezilya ve Arjantin hükümetleri bu hafta Buenos Aires'te bir zirve düzenlemeyi ve kıtadaki diğer ülkelerin yönetimlerini de bu zirveye davet etmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili yetkililer FT'ye yaptıkları açıklamada, öncelikli odak noktasının yeni para biriminin bölgesel ticareti nasıl artıracağı ve Amerikan dolarına olan bağımlılığı nasıl azaltacağı konuları olduğunu söyledi.

Brezilya hükümetinin para birimine güney anlamına gelen 'sur' ismini önerdikleri belirtildi. Yeni para biriminin hayata geçmesi durumunda Brezilya reali ve Arjantin pesosuyla paralel çalışması bekleniyor.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa konuyla ilgili olarak, "Ortak para birimi için gerekli parametreler üzerine çalışma başlatma kararı alacağız. Bu mali konulardan, ekonominin büyüklüğüne ve merkez bankalarının rolüne kadar her şeyi kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Ortak bir para birimi yaratmanın uzun bir süreç olduğuna dikkat çeken Massa, "Yanlış beklentiler yaratmak istememem. Bu, Latin Amerika'nın gitmesi gereken uzun yolda atılan bir ilk adım" dedi.

Massa ayrıca Avrupa'nın euro'yu yaratmasının yaklaşık 35 yıl aldığını hatırlattı.

Buenos Aires'te yapılacak zirveye Arjantin ve Brezilya liderlerinin yanı sıra Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Şili lideri Gabriel Boric, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem