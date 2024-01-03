İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti iptal edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret, Kirman eyaletindeki bombalı saldırılar nedeniyle iptal edildi.

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el Aruri'yi öldürmesinin ardından, İbrahim Reisi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyarette, Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye saldırıların da ele alınması bekleniyordu.

ABD'nin düzenlediği suikastta hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün gerçekleştirilen anma töreni saldırıların hedefi oldu.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu Kirman eyaletindeki, anma törenine düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 103 kişi öldü, 211 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle İran'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yaşananların ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, ziyaretin ileri bir tarihte yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN'DAN REİSİ'YE BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erdoğan'ın saldırı nedeniyle başsağlığı dileğini ilettiği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı" denildi.