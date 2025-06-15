İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'e Daha Acı Yanıtlar Vereceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonla görüştü. Pezeşkiyan, telefon görüşmesinde, İsrail saldırılarının sürmesi durumunda “daha güçlü ve acı yanıtlar” verileceğini söyledi.
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İran devletine bağlı medya kuruluşlarının aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Pezeşkiyan, görüşmede, saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'in karşılık olarak "daha acı ve güçlü yanıtlar alacağını" belirtti.
Kaynak: ANKA
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