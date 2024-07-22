İran Cephesinden Biden'ın Çekilmesine İlk Yorum

ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilme kararına İran'dan ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, söz konusu kararın "ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini" ifade etti.

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İran Cephesinden Biden'ın Çekilmesine İlk Yorum

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi. Kenani açıklamasında, “ABD'de kimin başkan olduğunun ülkesi için önemli olmadığını ancak ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini" belirtti.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine geri dönmesi halinde mümkün olduğunu söyleyen Kenani, "Anlaşmadaki taahhütlerinin tamamına uyan taraf İran'dır ve diğer tarafların da bu yükümlülüklerine uymaları gerekiyor" diye konuştu.

Sözcü Kenani, ABD Başkanı Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin ise şunları söyledi.

"ABD'de hükümetlerin veya bireylerin gelip gitmesi bizim için önemli değildir. Burada belirleyici olan ABD'nin İran'a karşı izlediği düşmanca politikalarıdır. Bu politikalarda köklü bir değişiklik ilişkilerin seyrini değiştirebilir."

Basın toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli de konuşma yaptı.

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