Irak’taki patlama bir aileyi yok etti: 6 kişi öldü

Irak’ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti. Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü IŞİD’den kaldığı belirtildi.

Kaynak: İHA