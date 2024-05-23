Irak’taki patlama bir aileyi yok etti: 6 kişi öldü
Irak’ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcı infilak etti. Feci patlamada seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde yol kenarına kurulan patlayıcının IŞİD’e ait olduğu belirlendi.
Irak’ta yola kurulan patlayıcı bir aileyi yok etti. Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü IŞİD’den kaldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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