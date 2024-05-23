2 ülkenin kırmızı bültenle aradığı isimler İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa ve Hollanda'nın kırmızı bültenle aranan 2 şahsın İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

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2 ülkenin kırmızı bültenle aradığı isimler İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk’in İstanbul’da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Interpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahsın İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yerlikaya, paylaşımında suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

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Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Interpol Ali Yerlikaya
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