Diyanet mülakatla 35 öğretmen alacak

Diyanet'e mülakatla 35 öğretmen alınacağı açıklandı.

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Diyanet mülakatla 35 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA

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