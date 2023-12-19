Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı

Irak'taki yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre başkent Bağdat'ta Takaddüm Partisi, Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği birinci oldu.

Irak'ta yerel seçimlerin gayri resmi sonuçları açıklandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, ülke genelinde dün yapılan yerel seçimlerin gayri resmi sonuçlarını açıkladı.

Gayri resmi sonuçlar, komiserlik üyeleri tarafından Bağdat'ta yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki "Takaddüm Partisi" birinciliği, Haşdi Şabi liderlerinden Hadi el-Amiri ve Kays Hazeli ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı "Nebni İttifakı" ikinciliği, eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin lideri olduğu "Karar Gücü İttifakı" ise üçüncülüğü elde etti.

Irak'ın Kerkük kentinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 139 bin 373 oyla birinci olurken, Arap Koalisyonu Listesi 98 bin 174 oyla ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi de 72 bin 28 oyla üçüncü sıraya yerleşti. Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi ise 46 bin 749 oyla dördüncü oldu.

Nüfusunun çoğunluğunu Sünni Arapların oluşturduğu Anbar vilayetinde ise, Takaddüm Partisi ilk sırada yer aldı.

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