İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolar

İngiltere, Ukrayna'ya 500 milyon dolar ilave fon için garanti sağlayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolar

İngiltere'nin yeni fon açıklaması, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları kapsamında finans bakanlarıyla bir araya geldiği Washington'da açıklandı.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin Ukrayna'ya sağlayacağı ilave 500 milyon dolarlık fonla bu yılki desteği 1 milyar dolara ulaşmış olacak.

İngiltere'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam destek ise 6,5 milyar sterlini (8.1 milyar dolar) bulacak. Söz konusu yeni fonun hayati kamu hizmetlerinin karşılanması dahil olmak üzere Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması bekleniyor.

İngiltere, ayrıca IMF'nin Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Güveni aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak ve büyümeyi desteklemek için 670 milyon daha sağlama taahhüdünde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
İngiltere'de geyik nüfusu sorunu: 2 milyona ulaştı İngiltere'de geyik nüfusu sorunu: 2 milyona ulaştı
Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor.. Kanser hücrelerini tam 48 saat içinde silip süpürüyor! Bilim insanları da doğruluyor..
Trump’tan eski avukatına 500 milyon dolarlık dava Trump’tan eski avukatına 500 milyon dolarlık dava
Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok.. Ağzının ayarı olmayan 3 burç! Çeneleri çok düşük! Çileden çıkarmakta üstlerine yok..
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt