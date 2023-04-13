Trump’tan eski avukatına 500 milyon dolarlık dava

Eski ABD başkanı Donald Trump’tan 2016 başkanlık seçimleri döneminde avukatlığını yapan Michael Cohen’e yönelik suçlama geldi. Trump, Cohen’e güven ihlali iddiasıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Florida Bölge Mahkemesi’ne sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen’in eski müvekkili Trump’ın sırlarını ifşa etme yoluyla mesleki kuralları ihlal ettiği ve suistimalde bulunduğu iddia edilirken, Cohen’in yayımladığı kitaplar ve podcast serileri Trump’ı itibar kaybına uğratan girişimler olarak gösterildi. Öte yandan Cohen’in işletme giderlerini fazla göstererek Trump’ın şirketinden 75 bin dolar haksız kazanç elde ettiği savunulan dosyada, Cohen’in tam miktarı dava sürecinde belirlenmek üzere 500 milyon dolar dolayında tazminat ödemesi talep edildi.

İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

ABD eski başkanı Donald Trump son olarak yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a sus payı ödemesi yaptığı iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış, Cohen’in ise kendi hesabından Daniels’a Trump adına 130 bin dolar ödeme yaptığını doğruladığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca Trump’a yönelik açılan ceza davasında Cohen’in sus payı ödemesiyle ilgili tanıklık yapabileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA