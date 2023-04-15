Yaklaşık 2 milyar liralık kraliyet mücevheri ulusal koleksiyonda yok

Buckingham Sarayı, kraliyet ailesine resmi hediye olarak verilen, 80 milyon sterlin değerindeki (1,9 milyar TL) 11 parça mücevherin neden ulusal miras hazinesinde tutulmadığını açıklamayı reddediyor.

Kraliçe II. Elizabeth, Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın taktığı mücevherler, ulus için emanet edilen kültürel açıdan önemli öğelerin koruyucusu olan kraliyet koleksiyonunda yer almıyor.

Gelenek gereği, kraliyet ailesine hediye edilen mücevherlerin ve diğer armağanların ulusal koleksiyonda saklanması gerekiyor. Ancak Buckingham Sarayı’nın 80 milyon sterlin (1,9 milyar TL) değerindeki 11 mücevherin kraliyet koleksiyonunda olmama nedenini açıklamaması tartışma yarattı.

Resmi hediye statüsünde olan söz konusu mücevherler, geçen yıl ölen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile oğlu, Kral Charles’ın eşi Camilla ve Veliaht Prens William’ın eşi Kate Middleton tarafından kullanıldı.

Parçalar arasında bir dizi akuamarin mücevher, dört broş ve bir Hintli prens tarafından Kraliçe Elizabeth'e verilen en az 40 milyon sterlin değerinde bir Cartier zümrüt ve parlak kesim pırlanta kolye de dahil olmak üzere altı kolye yer alıyor.

İngiltere’de kraliyet koleksiyonu, ulus adına emanet edilen, kültürel açıdan önemli objelerin saklandığı bir yer. Guardian gazetesine göre, koleksiyonu yöneten Royal Collection Trust, 11 mücevherin kendilerinde olmadığını açıkladı.

Buckingham Sarayı’ndan bir sözcü ise kayıp 11 parçanın nerede veya kimde olduğunu söylemeyi reddederken, garip bir açıklama yaptı.

Açıklamada kraliyet ailesinin mücevherleri kendi özel mülkleri olarak görmedikleri belirtilirken, 1947-1979 yılları arasında merhum kraliçeye verilen hediyelerin gelecekte kraliyet koleksiyonuna eklenebileceği ifade edildi.

Sarayın resmi hediyelerle ilgili politikası ilk olarak 1995'te formüle edildi ve 2003'te güncellendi. Kılavuz, devlet ziyaretlerinde veya kraliyet ailesinin resmi rolüyle bağlantılı olarak alınan eşyaların onların özel mülkü olmadığını belirtiyor.