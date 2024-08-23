İngiltere'de Kaçak Göçmen Dalgası: Türkler Suriyelileri Geride Bıraktı

İngiltere’de yılın ilk yarısında Manş Denizi'ni botlarla geçerek ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlerin yüzde 10’unun Türk olduğu açıklandı. Türkler bu oranla Suriyelileri geride bırakarak, ülkelerine göre kaçak göçmenler listesinde üçüncü sırada yer aldı.

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İngiltere'de Kaçak Göçmen Dalgası: Türkler Suriyelileri Geride Bıraktı

Dünya genelinde yasa dışı göçmen trafiği giderek artarken, İngiltere’de Manş Denizi'ni teknelerle geçen göçmen sayısı yılın ilk yarısında rekor kırdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkeye ilk altı ay küçük botlarla gidenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 18 artış göstererek 13 bin 489 oldu.

Haziran ayına kadarki veriler, İngiltere’ye yasal izni olmadan giriş yapan göçmenlerin yüzde 81’inin botlarla giriş yaptığını gösterdi. Hükümetin düzenli olmayan girişleri saymaya başladığı 2018 yılından beri 133 bin kişi bu şekilde ülkeye geldi. Bu kişilerin yüzde 70’i erkek ve beşte biri de 18 yaşın altında.

BİRİNCİ SIRADA AFGANLAR VAR

BBC'nin haberine göre bu yılın ilk yarısı düzensiz olarak ülkeye gelenlerin yüzde 18’i ise Afgan. Yüzde 13’ü İranlı, yüzde 10’u Vietnamlı, yüzde 10’u Türk ve yüzde 9’u Suriyeli.

İngiliz yetkililere göre insan kaçakçıları daha büyük botlar ve daha çok insan taşıyarak kaçakçılık yöntemlerini sürekli yeniliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın düzensiz göç ile baş etmek için verdiği sözün temelinde ise bu çetelerle mücadele var.

Bu rakamlar yeni iktidara gelen ve Manş Denizi’nden geçişleri sınırlamayı hedefleyen İşçi Partisi’ni zor bir dönemin beklediğini gösteriyor. Ülkeyi geçtiğimiz haftalarda etkisi altına alan göçmen karşıtı ve aşırı sağ gösterilerde “Botları durdurun” sloganları atılmıştı.

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