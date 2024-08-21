Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları: 50 Kişi Kurtarıldı, 10 Kişi de Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Farklı zamanlarda ise ilçe açıklarında 2 lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması nedeniyle 49 göçmen kurtarıldı. Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi de bitkin halde bulunarak kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
YÜZEREK GEÇMEYE ÇALIŞTI
Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlardaki aralarında çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
Öte yandan, hareket halindeki fiber karinalı lastik botta, çocukların da aralarında olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA