İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi

İngiltere’de 29 Temmuz’da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kız çocuğunun ölümünün ardından patlak veren şiddet olayları artarak devam ediyor. Aşırı sağcıların neden olduğu şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378’e yükseldi.

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İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddeti: Gözaltı Sayısı 378’e Yükseldi

İngiltere'nin Southport bölgesindeki 29 Temmuz’da bir dans okuluna düzenlenen ve 3 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası yayılan yanlış bilgiler sonucu sokaklardaki şiddet olayları sürüyor. Aşırı sağcıların neden olduğu şiddet olaylarında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 378’e yükseldi. Polis, şiddet olaylarına karışanların tespit edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve gözaltı sayısının artacağını aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, polisin şiddet olaylarına müdahale edebilmesini sağlamak için uzman polis memurlarından oluşan "daimi bir ordu" kurulacağını duyurdu.

KUZEY İRLANDA’DA MECLİS TATİLE ARA VERDİ

Şiddet olayların ardından Kuzey İrlanda’da tatilde olan milletvekilleri meclise geri çağırıldı.

BİRÇOK ÜLKE SEYAHAT UYARISI YAYINLADI

Avustralya, Malezya ve Nijerya gibi ülkeler ise vatandaşlarına İngiltere'deki şiddet olayları nedeniyle seyahat uyarıları yayınladı.

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NE OLMUŞTU?

Southport'ta 3 çocuğun öldürüldüğü saldırının ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polisin, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklamasına rağmen aşırı sağcılar, Müslümanlara ve göçmenlere karşı eylemler gerçekleştirmişti. Eylemler İngiltere'nin birçok kentine yayılmıştı.

Kaynak: İHA

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